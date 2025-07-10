Tarsus'ta 6 ayda gıda ürünü satılan 1383 işletme denetlendi
Mersin'in Tarsus ilçesinde ocak-haziran döneminde gıda ürünü satılan 1383 işletmede denetim yapıldı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde ocak-haziran döneminde gıda ürünü satılan 1383 işletmede denetim yapıldı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün açıklamasına göre, yılın ilk 6 ayında aralarında market ve fırınların da olduğu 1383 iş yeri incelendi.
Denetimde, kurallara uymadıkları belirlenen işletmelere toplamda 895 bin 38 lira ceza uygulandı.
Gıda ürünü satışı yapan işletmelere yönelik denetimler devam edecek.
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