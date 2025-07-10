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        Tarsus'ta 6 ayda gıda ürünü satılan 1383 işletme denetlendi

        Mersin'in Tarsus ilçesinde ocak-haziran döneminde gıda ürünü satılan 1383 işletmede denetim yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 13:39 Güncelleme: 10.07.2025 - 13:39
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        Tarsus'ta 6 ayda gıda ürünü satılan 1383 işletme denetlendi
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde ocak-haziran döneminde gıda ürünü satılan 1383 işletmede denetim yapıldı.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün açıklamasına göre, yılın ilk 6 ayında aralarında market ve fırınların da olduğu 1383 iş yeri incelendi.

        Denetimde, kurallara uymadıkları belirlenen işletmelere toplamda 895 bin 38 lira ceza uygulandı.

        Gıda ürünü satışı yapan işletmelere yönelik denetimler devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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