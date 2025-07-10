Tarsus'ta 6 ayda gıda ürünü satılan 1383 işletme denetlendi

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün açıklamasına göre, yılın ilk 6 ayında aralarında market ve fırınların da olduğu 1383 iş yeri incelendi.

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