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        Tarsus'ta üreticilere Akdeniz meyve sineğine karşı tuzak dağıtıldı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde Akdeniz meyve sineğiyle mücadele kapsamında temin edilen 5 bin tuzak üreticilere dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 16:32 Güncelleme: 18.07.2025 - 16:48
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        Tarsus'ta üreticilere Akdeniz meyve sineğine karşı tuzak dağıtıldı
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde Akdeniz meyve sineğiyle mücadele kapsamında temin edilen 5 bin tuzak üreticilere dağıtıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, Tarsus Ticaret Borsası'nda düzenlenen törende, Akdeniz meyve sineğinin tarımsal üretime çok ciddi zararı olduğunu söyledi.

        Bu zararlıyla kimyasal mücadelenin yanında biyoteknik mücadelenin de önemli olduğuna işaret eden Karadağ, şunları dile getirdi:

        "Kullandığımız kimyasallar bir yandan bu zararlıyı öldürürken kalıntı bırakma riski de var. Kalıntı da özellikle ihracata giden ürünlerde ciddi anlamda risk oluşturuyor. Mücadele sadece kimyasallarla olmaz. Biyoteknik mücadeleyi daha ön planda tutuyoruz. Dağıtılan uzaklara mücadele yapmamız bizim için daha önemli. Bu zararlıya karşı topyekün mücadele yapmalıyız. Bu mücadelenin içinde herkesin olması lazım."

        Kaymakam Mehmet Ali Akyüz de projeye destek sağlayan paydaşlara teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından borsa bahçesinde üreticilere tuzak dağıtımı yapıldı.

        Törene İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Güler, Tarsus İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ateş, Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Teke ile çiftçiler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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