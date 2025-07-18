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        Silifke Adliyesi personeli için konut alımı yapılacak

        Mersin'in Silifke ilçesinde hakim, savcı ve adliye personelinin kullanımına tahsis edilmesi için hazırlanan "Lojman Projesi" kapsamında protokol imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 13:48 Güncelleme: 18.07.2025 - 13:48
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        Silifke Adliyesi personeli için konut alımı yapılacak
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        Mersin'in Silifke ilçesinde hakim, savcı ve adliye personelinin kullanımına tahsis edilmesi için hazırlanan "Lojman Projesi" kapsamında protokol imzalandı.

        Silifke Adliyesi'nde düzenlenen imza törenine, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akyıldız ile satıcı firma yetkileri katıldı.

        Saray Mahallesi'nde 32 konut alımını içeren proje kapsamındaki protokole imzalar atıldı.

        Cumhuriyet Başsavcısı Akyıldız, Lojman Projesi'nin hayırlı olmasını diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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