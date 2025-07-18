Gülnar Belediyesi "İklim ve Enerji İçin Belediye Başkanları Sözleşmesi"ni imzaladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye, yerel iklim direncini güçlendirmek, yenilenebilir enerji çözümlerini yaygınlaştırmak, Türkiye genelinde işbirliğini geliştirmek amacıyla "İklim ve Enerji İçin Belediye Başkanları Sözleşmesi"ne imza attı.

Sözleşme doğrultusunda ilçede iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı daha dirençli hale getirecek projeler geliştirilecek, güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını daha etkin kullanarak ilçenin enerji dönüşümüne katkı sağlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Fatih Önge, belediye olarak iklim ve enerji alanında öncü rol üstlendiklerini belirtti.

Gülnar'ın artık küresel iklim mücadelesinde de önemli bir rol üstlendiğini anlatan Önge, şunları kaydetti:

"Gülnar, yıllardır çam ormanlarıyla, etkileyici dağ manzaralarıyla ve zengin kültürel mirasıyla tanınıyor. Şimdi bu doğal güzellikleri korumak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Gülnar bırakmak için sorumluluk alıyoruz. Sadece doğal güzelliklerimizle değil aynı zamanda iklim değişikliğine karşı gösterdiğimiz liderlikle de adımızdan söz ettireceğiz. Tüm bu çabalarımız Gülnar halkının daha sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşaması için atılan somut adımlardır. Ortak bir vizyonla, ilçemizi iklim eyleminin öncü şehirlerinden biri haline getireceğimize yürekten inanıyorum."​​​​​​​