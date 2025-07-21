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        Tarsus'ta 100 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

        Mersin'in Tarsus ilçesinde 100 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 10:36 Güncelleme: 21.07.2025 - 10:36
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        Tarsus'ta 100 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde 100 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kente kaçak tütün getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

        Ekiplerin durdurduğu bir araçta 100 kilogram tütün ele geçirildi.

        Sürücü gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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