Tarsus'ta 100 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
Mersin'in Tarsus ilçesinde 100 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde 100 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kente kaçak tütün getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.
Ekiplerin durdurduğu bir araçta 100 kilogram tütün ele geçirildi.
Sürücü gözaltına alındı.
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