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        Mersin'de traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        Mersin'in Tarsus ilçesinde traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 21:57 Güncelleme: 22.07.2025 - 21:57
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        Mersin'de traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Gömmece Mahallesi'nde İsmail K. (19) idaresindeki motosikletle A.E'nin (39) kullandığı traktör çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İsmail K, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.​​​​​​​​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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