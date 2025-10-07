Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Gülnar Kaymakamı İsmail Şanal vatandaşlarla bir araya geldi

        Gülnar Kaymakamı İsmail Şanal, bir araya geldiği vatandaşların taleplerini dinledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 17:07 Güncelleme: 07.10.2025 - 17:07
        Gülnar Kaymakamı İsmail Şanal vatandaşlarla bir araya geldi
        Gülnar Kaymakamı İsmail Şanal, bir araya geldiği vatandaşların taleplerini dinledi.

        Gülnar Belediye Başkan Vekili Muhammet Olçum'un eşlik ettiği Şanal, Zeyne ve Arıkuyusu mahallelerini ziyaret etti.

        Mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinleyen Şanal ile Olçum, ilçedeki yatırımları anlattı.

        Kaymakam Şanal, kapılarının her zaman vatandaşa açık olduğunu belirterek, "Amacımız, Gülnar'ın her mahallesinde yaşayan vatandaşımızın hayat standardını yükseltmektir." dedi.

        Olçum da önceliklerinin mahallelerdeki sorunlara kalıcı çözümler üretmek olduğunu ifade ederek, "Merkezden en ücra köşeye kadar hizmet götürme gayretindeyiz. Vatandaşlarımızın bize gösterdiği ilgi ve teveccüh, çalışma azmimizi daha da artırıyor. Aldığımız geri bildirimler, yatırım planlarımıza yön verecektir." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

