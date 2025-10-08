Habertürk
        Mersin Haberleri

        Mersin'de kavşaktaki direklere ve refüje çarpan otomobil sürücüsü yaralandı

        Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde kavşaktaki direklere ve refüje çarpan seyir halindeki otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 01:46 Güncelleme: 08.10.2025 - 01:55
        Mersin'de kavşaktaki direklere ve refüje çarpan otomobil sürücüsü yaralandı
        Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde kavşaktaki direklere ve refüje çarpan seyir halindeki otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Sürücüsü öğrenilemeyen 33 AZT 094 plakalı otomobil, Akbelen Bulvarı'nda kontrolden çıkarak önce kavşaktaki direklere, ardından refüje çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle otomobilin ön tekerleri yola savruldu, sürücü araç içerisinde sıkıştı.

        Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince yaralanan sürücü, bulunduğu yerden çıkarıldı ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

        Kaza nedeniyle kavşaktaki aydınlatma ve MOBESE direkleri zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

