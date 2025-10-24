Mersin'de 2 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde terör örgütü FETÖ'den hüküm giyen 2 firari yakalandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde terör örgütü FETÖ'den hüküm giyen 2 firari yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanlara yönelik çalışma başlatıldı.
Çalışma kapsamında terör örgütü FETÖ üyesi olan ve haklarında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan 13 yıl 4 ay ve 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.