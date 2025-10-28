MHP Gülnar İlçe Başkanlığı ziyaretlerine devam ediyor

MHP Gülnar İlçe Başkanlığı "Hayırlı Günler Komşum" ziyaretleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

MHP Gülnar İlçe Başkanı Oğuzhan Cerit, ziyaretler kapsamında ilçedeki 50 mahallede vatandaşlarla bir araya geldilerini söyledi.

Toplantılarla gönül köprüsü kurmaya devam ettiklerini ifade eden Cerit, vatandaşla sadece seçim zamanı değil, her zaman bir arada olduklarını belirtti.

Cerit, ziyaretlerde vatandaşların taleplerini dinlediklerini ve Gülnar için yapılabilecekleri bizzat yerinde tespit ettiklerini kaydetti.