        Mersin Haberleri

        Mersin'de fiyat denetimlerinde 313 bin 434 lira ceza kesildi

        Mersin'de, fiyat etiketi ve haksız fiyat artışı denetiminde kurallara uymadığı tespit edilen işletmelere 313 bin 434 lira ceza uygulandı.

        Giriş: 04.11.2025 - 17:03 Güncelleme: 04.11.2025 - 17:03
        Mersin'de fiyat denetimlerinde 313 bin 434 lira ceza kesildi
        Valiliğin açıklamasına göre, Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri kent genelindeki denetimlerini sürdürdü.

        Ekipler, 978 işletmede fiyat etiketi, haksız fiyat artışı ve kasa-raf uyuşmazlığı konularında 66 bin 519 ürünü inceledi.

        Denetimlerde, kurallara uymadığı belirlenen işletmelere 313 bin 434 lira ceza verildi.​​​​​​​

