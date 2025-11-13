Mersin'de ambulans helikopter epilepsi hastası çocuk için havalandı
Mersin'in Mut ilçesinde epilepsi hastası 7 yaşındaki çocuk, ambulans helikopterle kent merkezindeki hastaneye götürüldü.
İlçede yaşayan 7 yaşındaki E.C, evde geçirdiği nöbet sonrasında fenalaşınca ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Adrese yönlendirilen sağlık ekipleri E.C'yi Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Burada yapılan ilk müdahalenin ardından, hastanın ileri düzey tedaviye ihtiyaç duyduğu belirlendi.
Bunun üzerine hasta için ambulans helikopter talep edildi.
Kısa sürede ilçeye inen helikopter, E.C'yi Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.
Epilepsi hastası çocuğun hastanedeki tedavisi sürüyor.
