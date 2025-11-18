Tarsus ilçesinde kursiyerlerin yetiştirdiği istiridye mantarları hasat edildi

Hasada katılan Belediye Başkanı Ali Boltaç, kursun ekonomik ve sosyal açıdan ilçeye katkı sunduğunu belirterek, "Bugüne kadar 600'ün üzerinde kursiyer mezun ettik ve 100'den fazla iş yeri açılmasına destek olduk." dedi.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarsus Halk Eğitimi Merkezi işbirliğinde düzenlenen kurs kapsamında Tozkoparan Zahit Mahallesi'ndeki belediye yerleşkesine kurulan serada hasat etkinliği düzenlendi.

