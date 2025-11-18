Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Tarsus ilçesinde kursiyerlerin yetiştirdiği istiridye mantarları hasat edildi

        Mersin'in Tarsus ilçesinde kursiyerlere istiridye mantarı yetiştiriciliği eğitimi verilen serada hasat yapıldı.

        Giriş: 18.11.2025 - 17:41 Güncelleme: 18.11.2025 - 17:41
        Mersin'in Tarsus ilçesinde kursiyerlere istiridye mantarı yetiştiriciliği eğitimi verilen serada hasat yapıldı.

        Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarsus Halk Eğitimi Merkezi işbirliğinde düzenlenen kurs kapsamında Tozkoparan Zahit Mahallesi'ndeki belediye yerleşkesine kurulan serada hasat etkinliği düzenlendi.

        Etkinlikte olgunlaşan istiridye mantarları toplandı.

        Hasada katılan Belediye Başkanı Ali Boltaç, kursun ekonomik ve sosyal açıdan ilçeye katkı sunduğunu belirterek, "Bugüne kadar 600'ün üzerinde kursiyer mezun ettik ve 100'den fazla iş yeri açılmasına destek olduk." dedi.

