Mersin'de havalandırma boşluğuna düşen kişiyi itfaiye kurtardı
Mersin'in Tarsus ilçesinde, bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen vatandaş itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Kırklarsırtı Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir apartmanda kablo çekmek isteyen internet şirketi çalışanı A.P. dengesini kaybederek havalandırma boşluğuna düştü.
Olayı gören vatandaşlar sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.
Bölgeye gelen ekipler, düşmenin etkisiyle yaralanan A.P'yi kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, binanın birinci katındaki daire sakinlerinden alınan izinle duvarı kırarak havalandırma boşluğuna ulaştı.
Ekiplerin çalışmasının ardından bulunduğu yerden ayağı kırık halde kurtarılan A.P. sağlık ekiplerine teslim edildi.
Sedye ile ambulansa alınan A.P. hastaneye kaldırıldı.
