Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda acil durum tatbikatı yapıldı

Senaryo gereği, tatbikat için maket olarak hazırlanan Sinop-Mersin seferini yapan 10X tipi özel yolcu uçağı iniş takımlarının açılmadığını bildirdi. Gövde üzeri iniş yapan, 15 yolcu, 3 kişilik mürettebatı bulunan uçak, yaklaşık 600 metre sürüklenerek pist dışına çıkıp 100 metre sonra durdu. Uçağın sağ kanadında çıkan yangın üzerine alarm durumuna geçen Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaştı.

