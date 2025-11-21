Habertürk
        Mersin Haberleri

        Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda acil durum tatbikatı yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 17:01 Güncelleme: 21.11.2025 - 17:05
        Mersin'in Tarsus ilçesindeki Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda acil durum tatbikatı gerçekleştirildi.

        Havalimanının işletmecisi KZV Havalimanlarının yazılı açıklamasına göre, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) standartları kapsamında geniş katılımlı acil durum tatbikatı yapıldı.

        Senaryo gereği, tatbikat için maket olarak hazırlanan Sinop-Mersin seferini yapan 10X tipi özel yolcu uçağı iniş takımlarının açılmadığını bildirdi. Gövde üzeri iniş yapan, 15 yolcu, 3 kişilik mürettebatı bulunan uçak, yaklaşık 600 metre sürüklenerek pist dışına çıkıp 100 metre sonra durdu. Uçağın sağ kanadında çıkan yangın üzerine alarm durumuna geçen Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaştı.

        Ekiplerin koordineli çalışması sonucu yangın söndürüldü, yolcular ve mürettebat kurtarıldı.

        Başarılı şekilde tamamlanan tatbikatla, ​​​​​​​olası hava aracı kazalarında uygulanacak acil durum planları da test edildi.

