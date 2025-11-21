Habertürk
        Mersin'de bir kedinin öldürüldüğü iddiasına soruşturma

        Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde bir kedinin eziyet edilerek öldürüldüğü iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

        21.11.2025 - 18:32
        Mersin'de bir kedinin öldürüldüğü iddiasına soruşturma
        Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde bir kedinin eziyet edilerek öldürüldüğü iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

        Akdeniz Mahallesi'nde bir kedinin eziyet edilerek öldürüldüğü iddiasıyla sosyal medyada yapılan paylaşımlar üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

        Başsavcılıkça, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

