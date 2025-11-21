Çağ Üniversitesi "EFQM Üstün Performansta Yetkinlik 4 Yıldız Belgesi" aldı
Çağ Üniversitesi, Avrupa Kalite Yönetimi Vakfının (EFQM) Mükemmellik Modeli kapsamında yürüttüğü kalite geliştirme çalışmaları sonucunda "EFQM Üstün Performansta Yetkinlik 4 Yıldız Belgesi" almaya hak kazandı.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ağustos ayında başlatılan kalite iyileştirme süreci, Ulusal Kalite Hareketi'ne katılarak sistemli şekilde sürdürüldü.
Gerçekleştirilen dış değerlendirmelerin ardından üniversite, "EFQM Üstün Performansta Yetkinlik 4 Yıldız Belgesi" almaya layık görüldü.
Belge, Türkiye Kalite Derneği tarafından düzenlenen 34. Kalite Kongresi'nde Çağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Koç'a takdim edildi.
