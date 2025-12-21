Mersin'de motosikletin yayalara çarptığı kazada 3 kişi yaralandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde, motosikletin yayalara çarpması sonucu sürücü ve 2 kişi yaralandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, motosikletin yayalara çarpması sonucu sürücü ve 2 kişi yaralandı.
A.Ç. (18) idaresindeki 01 AYV 237 plakalı motosiklet, Ergenekon Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan S.K. (62) ile Ö.Ç.D'ye (36) çarptı.
Kazada sürücü ve yayalar yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.