Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de motosikletin yayalara çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde, motosikletin yayalara çarpması sonucu sürücü ve 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2025 - 18:19 Güncelleme: 21.12.2025 - 18:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de motosikletin yayalara çarptığı kazada 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mersin'in Tarsus ilçesinde, motosikletin yayalara çarpması sonucu sürücü ve 2 kişi yaralandı.

        A.Ç. (18) idaresindeki 01 AYV 237 plakalı motosiklet, Ergenekon Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan S.K. (62) ile Ö.Ç.D'ye (36) çarptı.

        Kazada sürücü ve yayalar yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Polisten kaçtı, kaza yaptı, 5 kişi öldü! Çok acı Neslihan öğretmen detayı!
        Polisten kaçtı, kaza yaptı, 5 kişi öldü! Çok acı Neslihan öğretmen detayı!
        G.Saray'da hedef yeniden liderlik!
        G.Saray'da hedef yeniden liderlik!
        Avrupa'da Napolyon avı
        Avrupa'da Napolyon avı
        Doğu Ekspresi yola çıkıyor
        Doğu Ekspresi yola çıkıyor
        Engelli Mümün Kara'nın darp sonucu ölümünde sanıklara beraat!
        Engelli Mümün Kara'nın darp sonucu ölümünde sanıklara beraat!
        Evlendikleri ortaya çıktı
        Evlendikleri ortaya çıktı
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Aşkı yalanlamadılar
        Aşkı yalanlamadılar
        Katilleri babaları! Mezarları anı bahçesi oldu
        Katilleri babaları! Mezarları anı bahçesi oldu
        Veerman'ın F.Bahçe'ye transferi gerçekleşti mi?
        Veerman'ın F.Bahçe'ye transferi gerçekleşti mi?
        Musk'ın serveti 700 milyar doları aştı
        Musk'ın serveti 700 milyar doları aştı
        Türkçe anlamlarını öğrenince şaşıracaksınız!
        Türkçe anlamlarını öğrenince şaşıracaksınız!
        Robot suç dalgaları kapıda
        Robot suç dalgaları kapıda
        Satın aldığı eski İETT otobüsüyle ailesini gezdiriyor
        Satın aldığı eski İETT otobüsüyle ailesini gezdiriyor
        "En büyük transfer takım içi uyum!"
        "En büyük transfer takım içi uyum!"
        Kulaklarınız buna dayanabilir miydi?
        Kulaklarınız buna dayanabilir miydi?
        Güzellik kraliçemizi kaçırmak istedi
        Güzellik kraliçemizi kaçırmak istedi
        ABD Venezuela açıklarında ikinci gemiye el koydu
        ABD Venezuela açıklarında ikinci gemiye el koydu
        Kadın icadı olduğunu bilmediğiniz 5 şey!
        Kadın icadı olduğunu bilmediğiniz 5 şey!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!

        Benzer Haberler

        Tarsus'ta trafik kazası: 3 yaralı
        Tarsus'ta trafik kazası: 3 yaralı
        Erdem: "Dil savunması, vatan savunmasıdır"
        Erdem: "Dil savunması, vatan savunmasıdır"
        Jandarmadan öğrencilere trafik ve asayiş eğitimi
        Jandarmadan öğrencilere trafik ve asayiş eğitimi
        Silifke il olmak istiyor
        Silifke il olmak istiyor
        Yerli Malı Haftası kadın emeğiyle renklendi
        Yerli Malı Haftası kadın emeğiyle renklendi
        Öğrencilere Kur'an-ı Kerim hediye edildi
        Öğrencilere Kur'an-ı Kerim hediye edildi