        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Anamur Kaymakamı Kemal Duru'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı

        Anamur Kaymakamı Kemal Duru, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 15:46 Güncelleme: 24.11.2025 - 15:46
        Anamur Kaymakamı Kemal Duru'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı
        Anamur Kaymakamı Kemal Duru, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Duru, mesajında, öğretmenlerin geleceği mimarları olduğunu belirtti.

        Öğretmenlerin, ilçenin eğitim seviyesini yükseltme yönündeki gayretlerinin gurur verici olduğunu kaydeden Duru, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı sevgiyle ve özveriyle yetiştiren tüm öğretmenlerimize en içten şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

        Duru, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ebediyete irtihal eden tüm öğretmenleri rahmetle andı, görevine devam eden öğretmenlere de sağlık, huzur ve başarı diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

