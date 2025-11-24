Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şener, Öğretmenler Günü'nü kutladı

        Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 14:50 Güncelleme: 24.11.2025 - 14:50
        Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şener, Öğretmenler Günü'nü kutladı
        Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Şener, mesajında öğretmenliğin, toplumun geleceğini inşa eden en saygın mesleklerden biri olduğunu belirtti.

        Geleceğin teminatı olan çocukları yetiştiren öğretmenlerin, ülkenin aydınlık yarınlarının mimarları olduğunu kaydeden Şener, şu ifadeleri kullandı:

        "Bir çocuğun hayatına dokunmanın, bir gencin ufkunu açmanın paha biçilmez bir değer olduğunu biliyoruz. Bu bilinçle çalışan öğretmenlerimiz, toplumun her alanında ilerlemenin ve kalkınmanın da en güçlü aktörleridir. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete irtihal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, görevi başında olan tüm öğretmenlerimize sağlık, mutluluk ve başarı diliyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

