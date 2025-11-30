Akdeniz ilçesinde gıda ürünü satan işletmeler denetlendi

Hijyen kurallarına uyumu ve ekipmanların durumunu denetleyen ekipler, ürünlerin son kullanma tarihini kontrol etti.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, zabıta ekipleri, ilçede gıda satışı yapılan iş yerlerini inceledi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.