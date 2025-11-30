Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Akdeniz ilçesinde gıda ürünü satan işletmeler denetlendi

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde gıda ürünü satılan işletmelerde zabıta ekipleri tarafından denetim yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2025 - 11:35 Güncelleme: 30.11.2025 - 11:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akdeniz ilçesinde gıda ürünü satan işletmeler denetlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde gıda ürünü satılan işletmelerde zabıta ekipleri tarafından denetim yapıldı.

        Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, zabıta ekipleri, ilçede gıda satışı yapılan iş yerlerini inceledi.

        Hijyen kurallarına uyumu ve ekipmanların durumunu denetleyen ekipler, ürünlerin son kullanma tarihini kontrol etti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, vatandaşların sağlıklı koşullarda üretilmiş gıdaya ulaşmasını sağlamak için denetimlerin süreceğini belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Araç göle uçtu! 3 kişi aranıyor!
        Araç göle uçtu! 3 kişi aranıyor!
        Pizza zehirledi iddiası! 4 kişiden 1'i hayatını kaybetti!
        Pizza zehirledi iddiası! 4 kişiden 1'i hayatını kaybetti!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Papa 14. Leo İstanbul'da
        Papa 14. Leo İstanbul'da
        Hikmet öğretmen cinayetinde faillerin HTS oyunu!
        Hikmet öğretmen cinayetinde faillerin HTS oyunu!
        Süper Lig'de dev randevu: İşte kritik notlar!
        Süper Lig'de dev randevu: İşte kritik notlar!
        Hemşehrim memleket neresi?
        Hemşehrim memleket neresi?
        İklim değişikliği sebep oldu! Tropikal kökenli sivrisinekler Türkiye'de!
        İklim değişikliği sebep oldu! Tropikal kökenli sivrisinekler Türkiye'de!
        Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük 11'i!
        Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük 11'i!
        Trump "yetkisini" vurguladı
        Trump "yetkisini" vurguladı
        Beklenen yağmur! Peş peşe uyarılar!
        Beklenen yağmur! Peş peşe uyarılar!
        Genç asistan doktor feci kazada can verdi!
        Genç asistan doktor feci kazada can verdi!
        Dışişleri'nden Karadeniz'deki saldırılara dair açıklama
        Dışişleri'nden Karadeniz'deki saldırılara dair açıklama
        Katil kayınpeder intihar etti
        Katil kayınpeder intihar etti
        Ulaştırma Bakanlığından patlama yaşanan 2 gemiye dair açıklama
        Ulaştırma Bakanlığından patlama yaşanan 2 gemiye dair açıklama
        Bu alışkanlıklar 'pazartesi sendromu'nu yok ediyor
        Bu alışkanlıklar 'pazartesi sendromu'nu yok ediyor
        Nomofobi çağın yeni krizi mi?
        Nomofobi çağın yeni krizi mi?
        Yangında kaybettiklerini listeledi
        Yangında kaybettiklerini listeledi
        Tedesco'nun derbi planı belli oluyor!
        Tedesco'nun derbi planı belli oluyor!
        Damla Özüduru Babacan: Çocuklar beni prenses zannediyor
        Damla Özüduru Babacan: Çocuklar beni prenses zannediyor

        Benzer Haberler

        'Plastiksiz Mersin Sahilleri' projesi ile 10 ayda 1 ton plastik toplandı
        'Plastiksiz Mersin Sahilleri' projesi ile 10 ayda 1 ton plastik toplandı
        Yangında kullanılamaz hale gelen ev çöktü
        Yangında kullanılamaz hale gelen ev çöktü
        'Kampüs Mersin ve Garaj Mersin' projeleri öğrencilere tanıtıldı
        'Kampüs Mersin ve Garaj Mersin' projeleri öğrencilere tanıtıldı
        Daha önce yangında zarar gören eski bina yağışlı havada çöktü
        Daha önce yangında zarar gören eski bina yağışlı havada çöktü
        Mersin'de abart egzoz denetiminde 50 sürücüye 463 bin 350 lira ceza
        Mersin'de abart egzoz denetiminde 50 sürücüye 463 bin 350 lira ceza
        Mersin'de "abartı egzoz" denetiminde 50 sürücüye 463 bin 350 lira ceza kesi...
        Mersin'de "abartı egzoz" denetiminde 50 sürücüye 463 bin 350 lira ceza kesi...