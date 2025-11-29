Mersin'de "abartı egzoz" denetiminde 50 sürücüye 463 bin 350 lira ceza kesildi

Uygulamada, 24'ü motosiklet olmak üzere 50 araçta "abartı egzoz" takılı olduğu belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde abartılı egzoz kullanan araçlara yönelik denetim yaptı.

Mersin'de polis ekiplerinin yaptığı "abartı egzoz" denetimlerinde 463 bin 350 lira ceza uygulandı.

