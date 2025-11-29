Mersin'de "abartı egzoz" denetiminde 50 sürücüye 463 bin 350 lira ceza kesildi
Mersin'de polis ekiplerinin yaptığı "abartı egzoz" denetimlerinde 463 bin 350 lira ceza uygulandı.
Mersin'de polis ekiplerinin yaptığı "abartı egzoz" denetimlerinde 463 bin 350 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde abartılı egzoz kullanan araçlara yönelik denetim yaptı.
Uygulamada, 24'ü motosiklet olmak üzere 50 araçta "abartı egzoz" takılı olduğu belirlendi.
Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu gereğince 463 bin 350 lira ceza kesildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.