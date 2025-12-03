Gilindire Mağarası'ndaki gölün barındırdığı zenginlikler su altı kamerasında

SERKAN AVCİ - Mersin'de bir kirpiyi takip eden çobanın keşfetmesiyle turizme kazandırılan Gilindire Mağarası'ndaki gölde yer alan ilginç figürlü sarkıt, dikit ve travertenler su altı kamerasıyla görüntülendi.

Buzul Dönemi'ne ilişkin hidrolojik ve atmosferik verileri saklı tutan Aydıncık ilçesindeki mağarada, su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan'ın öncülüğünde dalış etkinliği düzenlendi.

Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı Dalış Timi'nin eşlik ettiği Ceylan, emekli deniz albay Fatih Erhan, mağara dalış eğitmenleri Mahmut İğde ve Boğaç Dağhan Günöz, mağaradaki 560 basamaktan inip göle ulaştı.

Hazırlıkların ardından ekipmanlarla suya giren Ceylan ve beraberindekiler, gölün 30 metre derinliğine kadar dalış yaptı.

Ekip, 90 dakikalık dalışta göldeki ilginç figürlü sarkıt, dikit, sütun, traverten ve mağara incisi gibi oluşumları kamerayla kaydetti.

- "Burası sanatçı doğanın bir mirası, şaheseri"

Tahsin Ceylan, AA muhabirine, doğanın etkileyici kültür mirasına tanıklık ettiklerini söyledi.

Özel izinle düzenlenen etkinlikte mağaranın su altı zenginliklerini görüntülediklerini belirten Ceylan, "Burası sanatçı doğanın bir mirası, şaheseri. Buranın dünyaya tanıtılması ve dalış turizmine kazandırılması ülkemiz için büyük bir ayrıcalık olacaktır. Mağaradaki film platosunu andıran görüntüleri bir de su altında kayıt altına aldık." dedi.

Eğitmen Mahmut İğde de "Burada efsane bir su altı güzelliği var. Muhteşem oluşumlar, dikit ve sarkıtlar, su altı dünyası var." ifadesini kullandı.

- Kirpiyi takip eden çoban keşfettiği mağara "Aynalıgöl" olarak da anılıyor

Aydıncık ilçesinde 1999'da hayvanlarını otlatan çobanın, bir kirpiyi takip ederken keşfetmesiyle turizme kazandırılan Gilindire Mağarası, çok sayıda ilginç figürlü sarkıt, dikit ve sütunun yanı sıra mağara incisi, traverten ve duş başlığı gibi oluşumları barındırıyor.