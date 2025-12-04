Mersin'de 38 kilo 590 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Mersin'de 38 kilo 590 gram sentetik uyuşturucu ve 1 kilo 244 gram eroin ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğu belirlenen bir ikamete operasyon düzenledi.

Adreste 38 kilo 590 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilo 244 gram eroin ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 56 bin 500 avro, 12 bin 420 sterlin ve 5 bin 250 dolar ele geçirildi.

Polis ekipleri, şüpheli R.A'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.