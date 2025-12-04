Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de 38 kilo 590 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Mersin'de 38 kilo 590 gram sentetik uyuşturucu ve 1 kilo 244 gram eroin ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 10:19 Güncelleme: 04.12.2025 - 10:19
        Mersin'de 38 kilo 590 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Mersin'de 38 kilo 590 gram sentetik uyuşturucu ve 1 kilo 244 gram eroin ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğu belirlenen bir ikamete operasyon düzenledi.

        Adreste 38 kilo 590 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilo 244 gram eroin ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 56 bin 500 avro, 12 bin 420 sterlin ve 5 bin 250 dolar ele geçirildi.

        Polis ekipleri, şüpheli R.A'yı gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

