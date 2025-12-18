Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin merkezli fuhuş operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Mersin ve Bingöl'de yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Giriş: 18.12.2025 - 10:31 Güncelleme: 18.12.2025 - 10:31
        Mersin merkezli fuhuş operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Mersin ve Bingöl'de yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yabancı uyruklu kadınları borçlandırarak pasaportlarına el koyup fuhuş yaptırdıkları öne sürülen zanlılara yönelik çalışma başlattı.

        Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mersin ve Bingöl'de düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

        Zanlıların adreslerinde tabanca, şarjör, fişek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 89 bin 900 lira ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        İfadelerine başvurulan iki yabancı uyruklu kadın ise Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

