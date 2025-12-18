Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
Salon:ServetTazegül
Hakemler: Aleksandar Radonjic (Avusturya), Gilbert Hoxha (Arnavutluk), Elldin Uglari (Kosava)
ÇİMSA ÇBK Mersin: Manolya Kurtulmuş 11, Juskaite 19, Geiselsoder 24 , Burke 23, Vanloo, Büşra Akbaş 8, Asena Yalçın 6, Sinem Ataş, Sventoraite 4
Rapid Bükreş: Cuic 27, Orban 8, Godri-Parau 12, Murray 15, Zivkovic 10, Ghizila 5, Bobar 10
1. Periyot: 24-27
Devre: 48-47
3. Periyot: 75-60
MERSİN
