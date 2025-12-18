Habertürk
        Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

        Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 21:03 Güncelleme: 18.12.2025 - 21:06
        Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
        Salon:ServetTazegül

        Hakemler: Aleksandar Radonjic (Avusturya), Gilbert Hoxha (Arnavutluk), Elldin Uglari (Kosava)

        ÇİMSA ÇBK Mersin: Manolya Kurtulmuş 11, Juskaite 19, Geiselsoder 24 , Burke 23, Vanloo, Büşra Akbaş 8, Asena Yalçın 6, Sinem Ataş, Sventoraite 4

        Rapid Bükreş: Cuic 27, Orban 8, Godri-Parau 12, Murray 15, Zivkovic 10, Ghizila 5, Bobar 10

        1. Periyot: 24-27

        Devre: 48-47

        3. Periyot: 75-60

        MERSİN

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

