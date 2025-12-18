Mersin'de ilkokul öğrencileri tarihi mekanların hem maketini hem resmini yaptı
Mersin'in Yenişehir ilçesinde ilkokul öğrencileri, maketini yaptıkları tarihi mekanların resimlerini çizdi.
Mersin'in Yenişehir ilçesinde ilkokul öğrencileri, maketini yaptıkları tarihi mekanların resimlerini çizdi.
Yenişehir İlkokulu'nda "Kültürün İzinde Mersin" projesi kapsamında "Tarihi Mekanlar Sergisi" açıldı.
Sergide, öğrencilerin yaptığı maketler ve resimleri yer aldı.
Eserleri inceleyen okul müdürü Mehmet Kesen, öğrencileri tebrik etti.
Sergiyi veliler de gezdi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.