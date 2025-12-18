Habertürk
        Mersin Haberleri

        Mersin'de ilkokul öğrencileri tarihi mekanların hem maketini hem resmini yaptı

        Mersin'in Yenişehir ilçesinde ilkokul öğrencileri, maketini yaptıkları tarihi mekanların resimlerini çizdi.

        Giriş: 18.12.2025 - 16:13 Güncelleme: 18.12.2025 - 16:13
        Mersin'de ilkokul öğrencileri tarihi mekanların hem maketini hem resmini yaptı
        Mersin'in Yenişehir ilçesinde ilkokul öğrencileri, maketini yaptıkları tarihi mekanların resimlerini çizdi.

        Yenişehir İlkokulu'nda "Kültürün İzinde Mersin" projesi kapsamında "Tarihi Mekanlar Sergisi" açıldı.

        Sergide, öğrencilerin yaptığı maketler ve resimleri yer aldı.

        Eserleri inceleyen okul müdürü Mehmet Kesen, öğrencileri tebrik etti.

        Sergiyi veliler de gezdi.

