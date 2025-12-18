Habertürk
Habertürk
        Mersin'de "Kültürel Rönesans" söyleşisi gerçekleştirildi

        Mersin'de "Kültürel Rönesans" söyleşisi gerçekleştirildi

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde "Kültürel Rönesans" söyleşisi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 12:03 Güncelleme: 18.12.2025 - 12:03
        Mersin'de "Kültürel Rönesans" söyleşisi gerçekleştirildi
        Mersin'in Akdeniz ilçesinde "Kültürel Rönesans" söyleşisi düzenlendi.

        Mersin'e Değer Katanlar kurulunca, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen söyleşide ressam Ahmet Yeşil ile gazeteci ve yazar Mirza Turgut konuşmacı olarak yer aldı.

        Konuşmacıların çeşitli sunumlar yaptığı programda "Kültürel Rönesans" başlığı ile sanat ve toplum konuları ele alındı.

        Söyleşinin sonunda konuşmacılar, katılımcıların sorularını cevapladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

