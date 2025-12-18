Akdeniz ilçesinde ağır hasarlı müstakil ev kontrollü yıkıldı

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğünün (AFAD) denetiminde ağır hasarlı olduğu tespit edilen Barış Mahallesi'ndeki evin yıkımı için Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince çalışma yürütüldü.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.