Mersin'de kaçak kazı yapan 3 zanlı yakalandı
Mersin'de tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yaptıkları belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'de tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yaptıkları belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Çamlıyayla ilçesinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.
Tespit edilen bölgeye yönlendirilen ekipler, 3 zanlıyı yakaladı.
Kazı yapılan alanda 3 dedektör, 2 kürek, kazma, GPS ve yeraltı görüntüleme cihazı ele geçirildi.
İncelemelerde, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen altın, bakır obje, yüzük ve çeşitli renklerde 12 taş bulundu.
Jandarmaya götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.