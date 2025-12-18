Bozyazı Kaymakamı Topsakaloğlu, esnafı ziyaret etti
Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, ilçede esnaf ziyaretinde bulundu.
Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, ilçede esnaf ziyaretinde bulundu.
Topsakaloğlu, Merkez Mahallesi'nde bir araya geldiği esnafın taleplerini dinledi.
Devletin her zaman esnafın yanında olduğunu belirten Topsakaloğlu, ziyaretlerinin devam edeceğini kaydetti.
Ziyaretinde Topsakaloğlu'na ilçe protokolü de eşlik etti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.