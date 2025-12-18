Habertürk
Habertürk
        KKTC'nin 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Mersin'de temaslarda bulundu

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mersin Valiliğini ve Mersin Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 18:40 Güncelleme: 18.12.2025 - 18:44
        KKTC'nin 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Mersin'de temaslarda bulundu
        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mersin Valiliğini ve Mersin Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tatar, Vali Atilla Toros ile makamında bir araya geldi.

        Tatar, programda misafirperverlikleri için Vali Toros'a teşekkür etti.

        Toros da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Tatar, daha sonra Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde basın mensuplarıyla görüştü.

        Ziyaretlerinde Tatar'a, KKTC Mersin Başkonsolosu Erek Çağatay ve diğer ilgililer eşlik etti.

