        Mersin Haberleri

        Bozyazı'da veliler arası voleybol turnuvası başladı

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde veliler arası voleybol turnuvası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 08:45 Güncelleme: 23.12.2025 - 08:45
        Bozyazı'da veliler arası voleybol turnuvası başladı
        Mersin'in Bozyazı ilçesinde veliler arası voleybol turnuvası düzenlendi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında Şehit Murat Namdar Ortaokulu Spor Salonu'nda organize ettiği turnuva, Bozyazı İlkokulu ve Bozyazı İlk Adım Anaokulu takımlarının maçıyla başladı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Şahin, turnuvanın aile ve okul bağlarını güçlendirmesi ve sağlıklı yaşam bilincinin artırılması açısından önemli olduğunu vurgulayarak, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

