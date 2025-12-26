Akdeniz ilçesinde fırınlar denetlendi
Mersin'in Akdeniz ilçesinde zabıta ekiplerince fırınlara yönelik denetim yapıldı.
Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla fırınlarda denetim gerçekleştirildi.
İş yerlerinin hijyen standartlarını inceleyen zabıta ekipleri, satışa sunulan ürünlerin gramajını ve son kullanma tarihini kontrol etti.
Ekipler, hijyen kurallarına uymayan 4 fırın ile kaldırım işgali yapan 1 fırına cezai işlem uyguladı.
