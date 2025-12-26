Bozyazı ilçesinde gençler camide bir araya geldi
Mersin'in Bozyazı ilçesinde Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi kapsamında gençlerle cami buluşması yapıldı.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi kapsamında gençlerle cami buluşması yapıldı.
Bozyazı Müftüsü Yakup Avcı, proje kapsamında Durmuş Tufan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle Şehitler Camisi'nde bir araya geldi.
Programda manevi değerler üzerine sohbet edildi.
Avcı, yaptığı açıklamada, bu tür etkinliklerin gençlerin kişisel ve ahlaki gelişimine önemli katkılar sunduğunu kaydetti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.