        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin açıklarında 1,5 metre uzunluğunda 25 kilogramlık siyah dümen balığı avlandı

        Mersin açıklarında balıkçıların ağına 1,5 metre uzunluğunda 25 kilogramlık siyah dümen balığı takıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 13:20 Güncelleme: 27.12.2025 - 13:20
        Mersin açıklarında 1,5 metre uzunluğunda 25 kilogramlık siyah dümen balığı avlandı
        Mersin açıklarında balıkçıların ağına 1,5 metre uzunluğunda 25 kilogramlık siyah dümen balığı takıldı.

        Av sezonunun sürdüğü kentte, denize açılan balıkçılar siyah dümen balığı yakaladı.

        Kıyıya getirilen balık, Akdeniz ilçesindeki balık pazarında tezgahta sergilendi.

        Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Ayas, AA muhabirine, siyah dümen balığının Akdeniz'de nadir görülen derin deniz türü olduğunu söyledi.

        Balığın "Centrolophus niger" türünden olduğunu dile getiren Ayas, şöyle konuştu:

        "Siyah dümen balığı olarak geçiyor. Atlas Okyanusu ve Akdeniz bu balığın yaşam alanı. Derin denizde 200 metre ile 1000 metre arasında yaşayan derin deniz türü. Derin deniz trol avcılığında bu tür nadir de olsa yakalanıyor. Büyük bir birey, 1,5 metre boyunda ve 25 kilogram, maksimum boyutuna yakın bir tür. Bu balıklar daha az yumurta verdikleri için daha kırılgan türler. Çok geç büyüyorlar ve derin denize adapte oldukları için pasif yaşam şekilleri var."

        Mersin Balıkçılar Derneği Başkanı Adnan Polat da Akdeniz'de zaman zaman ağlarına farklı türde balıkların takıldığını ancak ilk defa türün bu kadar büyüğünü yakaladıklarını kaydetti.

