Mersin'de iş insanları ve esnafı silahla tehdit ettikleri iddiasıyla 8 zanlı tutuklandı

Zanlıların adreslerinde çalıntı plakalı araç, 3 otomatik tüfek, çok sayıda şarjör ve kar maskesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, kentteki iş insanları ve eğlence mekanlarının sahiplerini silahla tehdit edip para istedikleri öne sürülen zanlılara yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı.

