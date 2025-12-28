Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'deki orman yangınında 3 dekar alan zarar gördü

        Mersin'in Bozyazı ilçesindeki orman yangınında, 3 dekar alan zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 00:23 Güncelleme: 28.12.2025 - 00:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'deki orman yangınında 3 dekar alan zarar gördü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mersin'in Bozyazı ilçesindeki orman yangınında, 3 dekar alan zarar gördü.

        Tekmen Sarıağaç mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        5 arazöz, 2 su tankı, 1 su tırı ve 35 personelle müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.

        Yangında 3 dekar alanın zarar gördüğü belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "6 Şubat'ta olduğu gibi sizin yanınızdayız"
        "6 Şubat'ta olduğu gibi sizin yanınızdayız"
        Şike kumpası soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı
        Şike kumpası soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı
        "Barışçıl yollara yanaşmazlarsa askeri operasyonla çözeceğiz"
        "Barışçıl yollara yanaşmazlarsa askeri operasyonla çözeceğiz"
        Esenyurt'ta servis midibüsü devrildi
        Esenyurt'ta servis midibüsü devrildi
        "Günümüzün Süleyman'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan"
        "Günümüzün Süleyman'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan"
        Test sonuçları açıklandı!
        Test sonuçları açıklandı!
        "Somaliland'i bilen var mı?"
        "Somaliland'i bilen var mı?"
        Koridorda silah sesleri
        Koridorda silah sesleri
        F.Bahçe taraftarına mektup yazdı!
        F.Bahçe taraftarına mektup yazdı!
        Rusya'dan Ukrayna'ya saldırı
        Rusya'dan Ukrayna'ya saldırı
        Şoföre şiddet kamerada
        Şoföre şiddet kamerada
        Kaşıntı şikayetiyle hastaneye giden Emirhan'ın burnundan çekirdek ve pipet parçası çıktı
        Kaşıntı şikayetiyle hastaneye giden Emirhan'ın burnundan çekirdek ve pipet parçası çıktı
        2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu!
        2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu!
        Markette sessiz çığlık
        Markette sessiz çığlık
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer derbisi!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer derbisi!
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        Kademeli emeklilikte merak edilen soru
        Kademeli emeklilikte merak edilen soru
        Serdal Adalı: Yabancı VAR gerekliliktir!
        Serdal Adalı: Yabancı VAR gerekliliktir!

        Benzer Haberler

        Bozyazı'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Bozyazı'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Mersin'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
        Mersin'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Mersin Spor Kulübü- Yukatel Merkezefendi Basket: 110-92
        Mersin Spor Kulübü- Yukatel Merkezefendi Basket: 110-92
        Mersin'de kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
        Mersin'de kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
        Mersin'de uçurumdaki kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi kurtarıldı
        Mersin'de uçurumdaki kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi kurtarıldı