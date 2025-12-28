Mersin'deki orman yangınında 3 dekar alan zarar gördü
Mersin'in Bozyazı ilçesindeki orman yangınında, 3 dekar alan zarar gördü.
Tekmen Sarıağaç mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
5 arazöz, 2 su tankı, 1 su tırı ve 35 personelle müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.
Yangında 3 dekar alanın zarar gördüğü belirtildi.
