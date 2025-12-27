Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Salon:ServetTazegül
Hakemler: Can Mavisu, Kaan Büyükçil, Batuhan Söylemezoğlu
Mersin Spor: Cowan 24, Cruz 8, Ergi Tırpancı 3, White 15, Chassang 8, Olaseni 10, Cobbs 9, March 18, Leon Apaydın 15, Koray Çekici
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Bleijenbergh 17, Ömer Can İlyasoğlu, Miles 14, Badzim 18, Omic 10, Emre Tanışan 8, Griffin 7, Cazalon 9, Mahir Ağva 9, Erbey Kemal Paltacı
1. Periyot: 33-23
Devre: 66-41
3. Periyot: 84-63
MERSİN
