        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de uçurumdaki kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi kurtarıldı

        Mersin'in Erdemli ilçesinde, uçurumdaki kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 17:00 Güncelleme: 27.12.2025 - 17:00
        Mersin'de uçurumdaki kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi kurtarıldı
        Karahıdırlı Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Ali Karabulut'un sürüsünden ayrılan 2 keçi uçurumdaki kayalıklarda mahsur kaldı.

        Karahıdırlı Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Ali Karabulut'un sürüsünden ayrılan 2 keçi uçurumdaki kayalıklarda mahsur kaldı.

        Kendi uğraşları sonucu hayvanlarını kurtaramayan Karabulut, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri, Karabulut rehberliğinde yaklaşık 50 dakika süren yürüyüşün ardından keçilerin bulunduğu noktaya ulaştı.

        Ekipler, iple erişim tekniğiyle keçilerin bulunduğu noktaya indi.

        Yaklaşık 1 saat süren çalışmayla bulundukları yerden çıkarılan keçiler, sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

