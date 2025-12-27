Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

        Mersin'in Toroslar ilçesinde yapı malzemeleri satan dükkanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 19:27 Güncelleme: 27.12.2025 - 19:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mersin'in Toroslar ilçesinde yapı malzemeleri satan dükkanda çıkan yangın söndürüldü.

        Osmaniye Mahallesi'nde 2 katlı binanın zemin katında bulunan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

        Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Esenyurt'ta servis midibüsü devrildi
        Esenyurt'ta servis midibüsü devrildi
        Test sonuçları açıklandı!
        Test sonuçları açıklandı!
        Rusya'dan Ukrayna'ya saldırı
        Rusya'dan Ukrayna'ya saldırı
        "6 Şubat'ta olduğu gibi sizin yanınızdayız"
        "6 Şubat'ta olduğu gibi sizin yanınızdayız"
        Şoföre şiddet kamerada
        Şoföre şiddet kamerada
        "Günümüzün Süleyman'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan"
        "Günümüzün Süleyman'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan"
        Kaşıntı şikayetiyle hastaneye giden Emirhan'ın burnundan çekirdek ve pipet parçası çıktı
        Kaşıntı şikayetiyle hastaneye giden Emirhan'ın burnundan çekirdek ve pipet parçası çıktı
        2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu!
        2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu!
        Markette sessiz çığlık
        Markette sessiz çığlık
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer derbisi!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer derbisi!
        Adana'da korkunç olay! Kanlı düello: 2 genç öldü!
        Adana'da korkunç olay! Kanlı düello: 2 genç öldü!
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Hastaneye gitmek için sözleşmişti! Ölü bulundu!
        Hastaneye gitmek için sözleşmişti! Ölü bulundu!
        Eşine de oğluna da acımadı! Katliam evi!
        Eşine de oğluna da acımadı! Katliam evi!
        Anne markete alışverişe gitti! 2 çocuk ise evdeydi!
        Anne markete alışverişe gitti! 2 çocuk ise evdeydi!
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        Çöp poşetinde bulunmuştu... Yasak aşk cinayetini katil anlattı!
        Çöp poşetinde bulunmuştu... Yasak aşk cinayetini katil anlattı!
        Kademeli emeklilikte merak edilen soru
        Kademeli emeklilikte merak edilen soru
        Serdal Adalı: Yabancı VAR gerekliliktir!
        Serdal Adalı: Yabancı VAR gerekliliktir!

        Benzer Haberler

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Mersin Spor Kulübü- Yukatel Merkezefendi Basket: 110-92
        Mersin Spor Kulübü- Yukatel Merkezefendi Basket: 110-92
        Mersin'de kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
        Mersin'de kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
        Mersin'de uçurumdaki kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi kurtarıldı
        Mersin'de uçurumdaki kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi kurtarıldı
        Anneleri markete giden 2 kardeş, evde çıkan yangında hayatını kaybetti (2)
        Anneleri markete giden 2 kardeş, evde çıkan yangında hayatını kaybetti (2)
        Mersin açıklarında 1,5 metre uzunluğunda 25 kilogramlık siyah dümen balığı...
        Mersin açıklarında 1,5 metre uzunluğunda 25 kilogramlık siyah dümen balığı...