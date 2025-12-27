Mersin'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Mersin'in Toroslar ilçesinde yapı malzemeleri satan dükkanda çıkan yangın söndürüldü.
Osmaniye Mahallesi'nde 2 katlı binanın zemin katında bulunan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
