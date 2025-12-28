Mersin'de marketlerde "fahiş fiyat artışı" denetimi yapıldı
Mersin'de Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, temel gıda ve ihtiyaç ürünleri satan iş yerlerinde "fahiş fiyat artışı" denetimi yaptı.
Mersin'de Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, temel gıda ve ihtiyaç ürünleri satan iş yerlerinde "fahiş fiyat artışı" denetimi yaptı.
Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, yeni asgari ücretin ve yılbaşının fırsata çevrilmesine karşı çalışma yürüttü.
Merkez ilçelerdeki marketleri denetleyen ekipler, temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinin etiket ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı.
Ekipler, raflardaki ürünlerde haksız ve fahiş fiyatlandırma yapılıp yapılmadığını kontrol etti.
Denetimlerin kent genelinde devam edeceği bildirildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.