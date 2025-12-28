Mersin'de marketlerde "fahiş fiyat artışı" denetimi yapıldı

Ekipler, raflardaki ürünlerde haksız ve fahiş fiyatlandırma yapılıp yapılmadığını kontrol etti.

Merkez ilçelerdeki marketleri denetleyen ekipler, temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinin etiket ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı.

Mersin'de Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, temel gıda ve ihtiyaç ürünleri satan iş yerlerinde "fahiş fiyat artışı" denetimi yaptı.

