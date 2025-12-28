Mersin'de otomobilin yayaya çarptığı kaza güvenlik kamerasında
Mersin'in Yenişehir ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadının otomobilin çarpması sonucu yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Barbaros Mahallesi Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı'ndaki yaya geçidini kullanan kadına çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan kadın, sağlık personelince hastaneye kaldırıldı.
Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen kazaya ilişkin Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
