        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Haberleri

        Mersin'de trafik denetiminde sahte avukat kimliği gösteren kişi gözaltına alındı

        Mersin'de jandarma ekiplerinin trafik denetiminde sahte avukat kimliği ibraz ettiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 10:48 Güncelleme: 11.02.2026 - 10:48
        Mersin'de jandarma ekiplerinin trafik denetiminde sahte avukat kimliği ibraz ettiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, trafik kazalarının önlenmesi, sürücülerin trafik kurallarına uyma düzeylerinin artırılması ve güvenli trafik ortamının oluşturulması amacıyla denetim yapıldı.

        Mersin Gişeleri Yol Kontrol Noktası ile Tarsus Batı Gişeleri'nde dron destekli gerçekleşen denetimde, emniyet şeridinin usulsüz kullanımı, hatalı sollama, şerit ihlali ve diğer trafik kural ihlalleri kontrol edildi.

        Uygulamada, 1314 kişinin de Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

        Kontrollerde, başkasına ait sahte avukat kimliği gösterdiği belirlenen 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

