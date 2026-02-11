Mersin'de trafik denetiminde sahte avukat kimliği gösteren kişi gözaltına alındı

Mersin'de jandarma ekiplerinin trafik denetiminde sahte avukat kimliği ibraz ettiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.



İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, trafik kazalarının önlenmesi, sürücülerin trafik kurallarına uyma düzeylerinin artırılması ve güvenli trafik ortamının oluşturulması amacıyla denetim yapıldı.



Mersin Gişeleri Yol Kontrol Noktası ile Tarsus Batı Gişeleri'nde dron destekli gerçekleşen denetimde, emniyet şeridinin usulsüz kullanımı, hatalı sollama, şerit ihlali ve diğer trafik kural ihlalleri kontrol edildi.



Uygulamada, 1314 kişinin de Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.



Kontrollerde, başkasına ait sahte avukat kimliği gösterdiği belirlenen 1 şüpheli gözaltına alındı.

