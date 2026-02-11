Canlı
        Mersin'in Akdeniz ilçesinde iki katlı metruk bina kontrollü yıkıldı

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde iki katlı metruk binanın kontrollü yıkımı yapıldı.

        11.02.2026 - 09:24
        Mersin'in Akdeniz ilçesinde iki katlı metruk binanın kontrollü yıkımı yapıldı.

        Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Evci Mahallesi'nde sahipleri tarafından terk edilen ve zamanla harabeye dönüştüğü için güvenliği tehdit eden binanın yıkımı için çalışma başlattı.

        Ekipler, çevresinde önlem alınan metruk yapıyı iş makineleriyle yıktı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, "Daha güzel, temiz ve her yönüyle yaşanılabilir bir Akdeniz için 7 gün 24 saat esasına göre hizmet veren ekiplerimiz, insanlarımızın can güvenliğini tehdit etmesinin yanında görsel kirlilik yaratan, kent estetiğini bozan harabeye dönmüş yapılarla da mücadele ediyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

