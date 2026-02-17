Silifke'de 3 ülkenin öğretmenleri bir araya geldi

Mersin'in Silifke ilçesinde 3 ülkeden öğretmenlerin katılımıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. "Game For SEL" adlı Erasmus Projesi'nin Türkiye hareketliliği, Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ev sahipliğinde yapıldı. Yeşilovacık İlkokulu'nda düzenlenen programda, Avusturya, Fransa ve Kuzey Makedonya'dan öğretmenler katıldı. Misafir öğretmenler, sınıf ziyaretlerinde bulunup derslere katıldı. Öğrenciler, konuk öğretmenlerle atölye çalışmasına katılarak yeteneklerini sergileme fırsatı buldu. Etkinlikte, Yörük kültürüne ait yöresel yiyecekler ikram edildi, halk oyunları gösterileri de sunuldu.

