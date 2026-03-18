        Akdeniz ilçesinde ihtiyaç sahiplerine ev temizliği desteği verildi

        Mersin'de Akdeniz Belediyesi ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerini temizledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2026 - 16:14 Güncelleme:
        Belediyenin açıklamasına göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde başlatılan çalışma kapsamında ekipler, yaşlı ve engelli bireyler ile dezavantajlı kadınların evlerinde bayram temizliği yaptı.

        Ekipler, ziyaret ettikleri vatandaşlara kişisel bakım hizmeti de sundu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, Ramazan Bayramı'nın birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını pekiştiren önemli bir zaman olduğun belirtti.

        İhtiyaç sahibi vatandaşları unutmadıklarını dile getiren Şener, "Sosyal belediyecilik anlayışımız doğrultusunda bu tür hizmetlerimizi artırarak sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran: Ateşkesi kabul etmiyoruz
        İran: Ateşkesi kabul etmiyoruz
        İran'da Laricani için cenaze töreni düzenlendi
        İran'da Laricani için cenaze töreni düzenlendi
        Laricani suikastının perde arkası
        Laricani suikastının perde arkası
        Gölge filolar Hürmüz Boğazı'nı nasıl geçiyor?
        Gölge filolar Hürmüz Boğazı'nı nasıl geçiyor?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        MSB: Adana'ya yeni Patriot konuşlandırılıyor
        MSB: Adana'ya yeni Patriot konuşlandırılıyor
        "Benim veremeyecek hesabım yok"
        "Benim veremeyecek hesabım yok"
        Bayramda çalışan ne kadar ücret alacak?
        Bayramda çalışan ne kadar ücret alacak?
        Egea'nın yerine hangi model geliyor?
        Egea'nın yerine hangi model geliyor?
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        "Hukuki süreçler başlatıldı"
        "Hukuki süreçler başlatıldı"
        Avustralya Askeri Ataşesi Hawley Habertürk'te
        Avustralya Askeri Ataşesi Hawley Habertürk'te
        Kenan Yıldız'dan milli takım itirafı!
        Kenan Yıldız'dan milli takım itirafı!
        Eski sevgilinin evine pijamalı pompalı baskın! 5 kez tetiğe bastı!
        Eski sevgilinin evine pijamalı pompalı baskın! 5 kez tetiğe bastı!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        "Tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz"
        "Tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz"
        Liverpool maçı öncesi Galatasaray'da 5 temel prensip
        Liverpool maçı öncesi Galatasaray'da 5 temel prensip
        Bayramda yolculuk nereye?
        Bayramda yolculuk nereye?
        "Güvenilir Gıda" mobil uygulaması kullanıma sunuldu
        "Güvenilir Gıda" mobil uygulaması kullanıma sunuldu

        Benzer Haberler

        Nusret Mayın Gemisinde Çanakkale ruhu yaşatıldı
        Nusret Mayın Gemisinde Çanakkale ruhu yaşatıldı
        Erdemli'de zabıta ekiplerinden bayram öncesi denetim
        Erdemli'de zabıta ekiplerinden bayram öncesi denetim
        Pegasus Hava Yolları'ndan Ramazan Bayramı tatili için 315 ek sefer
        Pegasus Hava Yolları'ndan Ramazan Bayramı tatili için 315 ek sefer
        Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şener'den Ramazan Bayramı mesaj...
        Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şener'den Ramazan Bayramı mesaj...
        Akdeniz ilçesinde belediye ekipleri bayram öncesi şehit ailelerini ziyaret...
        Akdeniz ilçesinde belediye ekipleri bayram öncesi şehit ailelerini ziyaret...
        Çanakkale Zaferi'nin simgesi 'Nusret'e yoğun ilgi
        Çanakkale Zaferi'nin simgesi 'Nusret'e yoğun ilgi