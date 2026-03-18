Akdeniz ilçesinde ihtiyaç sahiplerine ev temizliği desteği verildi

Mersin'de Akdeniz Belediyesi ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerini temizledi.





Belediyenin açıklamasına göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde başlatılan çalışma kapsamında ekipler, yaşlı ve engelli bireyler ile dezavantajlı kadınların evlerinde bayram temizliği yaptı.



Ekipler, ziyaret ettikleri vatandaşlara kişisel bakım hizmeti de sundu.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, Ramazan Bayramı'nın birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını pekiştiren önemli bir zaman olduğun belirtti.



İhtiyaç sahibi vatandaşları unutmadıklarını dile getiren Şener, "Sosyal belediyecilik anlayışımız doğrultusunda bu tür hizmetlerimizi artırarak sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

