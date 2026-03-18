Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şener'den Ramazan Bayramı mesajı

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Şener, mesajında, Ramazan Bayramı'na ulaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.



Bayramların, birlik ve beraberliğin güç kazandığı en anlamlı günler olduğunu kaydeden Şener, şu ifadeleri kullandı:



"Bu anlamlı günlerin, başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyada barışa, kardeşliğe ve huzura vesile olmasını temenni ediyorum. Savaşların, acıların ve gözyaşının son bulduğu bir dünya en büyük bayramımız olacaktır. Vatandaşlarımızın huzurlu ve güvenli bir bayram geçirmesi için tüm ekiplerimiz sahada görev başında olacaktır. Temizlikten zabıtaya, fen işlerinden sosyal hizmetlere kadar ilgili tüm birimlerimiz bayram boyunca çalışmalarını sürdürecektir."

