Akdeniz ilçesinde tatlı üretimi ve satışı yapılan işletmeler denetlendi
Mersin'in Akdeniz ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla tatlı üretimi ve satışı yapılan işletmeler denetlendi.
Giriş: 19.03.2026 - 15:26
Mersin'in Akdeniz ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla tatlı üretimi ve satışı yapılan işletmeler denetlendi.
Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki denetimlerini bayram arifesinde sürdürdü.
Tatlıcılardaki hijyen koşulları ve ürünlerin fiyat etiketlerini inceleyen ekipler, tespit ettikleri eksikler hakkında işletme sahiplerini bilgilendirdi.
Denetimler, bayram sürecinde devam edecek.
