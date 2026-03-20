        Mersin'de "Camide çocuk sesi, ramazan neşesi" projesi kapsamında 250 çocuğa ödül verildi

        Mersin'in Mezitli ilçesinde ramazan ayı boyunca yürütülen "Camide çocuk sesi, ramazan neşesi" projesi kapsamında camiye gelen 250 çocuğa çeşitli ödüller verildi.

        Giriş: 20.03.2026 - 01:52 Güncelleme:
        Mustafa Şahin Camisi'nde hayata geçirilen proje kapsamında ramazan ayı boyunca teravih namazına katılan çocuklar, kura çekilişine dahil edildi.

        Düzenlenen çekiliş sonucunda büyük ödül olarak belirlenen 5 bisiklet, 10 uzaktan kumandalı araba, 6 dron ve 7 paten çocuklara dağıtıldı.

        Kurada ödül kazanamayan çocuklara da voleybol ve futbol topları hediye edildi ve tüm çocuklara bayram harçlığı verildi.

        Mustafa Şahin Camisi İmamı Muhammed Doğaç, AA muhabirine, kentte ramazan ayının büyük bir coşkuyla idrak edildiğini söyledi.

        Bölgedeki insanları camiye teşvik etmek için değişik projeler gerçekleştirdiğini belirten Doğaç şunları kaydetti:

        "Hayal dünyalarına girebilmek için bir hoca olarak çocukların peşinden koşmaya gayret ettim ve çocukların camiye gelmeleri için bu projeyi düşündüm. Camimiz doldu ve taştı. 250 çocuğumuz bu sene ramazan ayında camimize geldi. Hepsine hediye verdik."

        Öğrencilerden Hatice Kır, ramazan ayı boyunca oruç tutarak namaz kılmanın kendisine güzel hissettirdiğini ifade ederek, "Hocamızın bize takdim ettiği ödülü ben Filistinli, Gazzeli arkadaşlarıma vermek istiyorum. Onlar da orada bayram yaşasın istiyorum." dedi.

        Buğra Arık da ramazan ayı boyunca bütün teravihlere geldiğini, oruçlarını tuttuğunu belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Savaşın 21. gününde yaşananlar!
        6 ülkeden Hürmüz'e dair ortak açıklama
        İran: F-35 savaş uçağını vurduk
        "Hiçbir yere asker göndermiyorum"
        The Economist'ten savaş yorumu: Kör öfke
        İsrail saldırısında 2 gazeteci yaralandı
        ABD Savunma Bakanı: İran'daki hedeflerimiz değişmedi
        12 ülkeden ortak bildiri: "İran'a saldırıları durdur" çağrısı
        Beşiktaş, Kasımpaşa'yı 5 maç sonra devirdi!
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Bakan Fidan Katar'da: Sivilleri hedef alan saldırıları kınıyoruz
        Dolmabahçe'de kazanan Beşiktaş!
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Kaygan yol faciası! Bir aileden 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
        Bu kez oğlu yaralanan baba: Evimi satışa çıkardım!
        UEFA ülke puanında Çekya tehlikesi!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Bahçeli: Vakit temkinle hareket etme vakti
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
